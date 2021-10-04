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Kastamonu'da park halindeki 2 araç yandı

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu'da park halindeki 2 araç yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 2 araç yandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 2 araç yandı.

Pulcular Mahallesi Sulukise Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle C.A'ya ait 06 FL 6691 plakalı otomobil ile S.K'ye ait 06 AZU 54 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da park halindeki 2 araç yandı

Kastamonu'da park halindeki 2 araç yandı

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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