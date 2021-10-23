Park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan otomobil sürücüsü Melike T.'nin (26) 0.56 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Melike T. yönetimindeki 64 ABA 679 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki 16 PG 944 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Sürücü Melike T. yaralanırken, ihbar üzerine kaza polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melike T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hastanede yapılan muayenesinde 0.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen Melike T.'nin tedavisi sürüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.