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Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Levent Gökırmak'a ait park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Levent Gökırmak'a ait park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü. Aracın kaputu delinirken, Gökırmak polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Karakol Caddesi'nde meydana geldi. Levent Gökırmak, 34 VN 2616 plakalı otomobilini caddeye park ettikten sonra Atm'den para çekmeye gitti. Bu sırada otomobile düşen yorgun mermi, kaputu deldi. Parasını çektikten sonra dönen Gökırmak, aracındaki deliği görünce polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı.Karasu'ya tatile geldiğini, para çekmek için ATM'ye gittiğini ve dönüşte aracının kaputunun delindiğini fark ettiğini belirten Levent Gökırmak, "Bu mermi araca geldi ama insana da gelebilirdi, bir sıkıntı yaşanabilirdi. Maddi hasarım var. Kimsenin başına gelmesini istemem. Şikayetçi oldum. İnceleme yapacaklar, ona göre işlem yapılacak" dedi.


Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü

Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü

Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü

Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri
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