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Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine, lodosun etkisiyle ağaç düştü.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine, lodosun etkisiyle ağaç düştü.

Edinilen bilgiye göre, olay Barbaros Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Y.'ye ait 41 AGA 901 plakalı park halindeki otomobile, lodosun etkisiyle gövdesinden kopan ağacın dalları düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen ağaç parçalarını kaldırdı. Otomobilde ise ciddi bir hasar olmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

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