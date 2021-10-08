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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

BURDUR (DHA) - Burdur'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Burdur'da Ö.A.Y. (17) kullandığı 15 NV 185 plakalı motosikletle, Şeker Ortaokulu yanında Ali Uysal'ın park halindeki 15 NK 728 plakalı otomobiline çarptı. Motosiklet sürücüsü Ö.A.Y.'ye ilk müdahaleyi Şeker Ortaokulu'nda denetim için bulunan ilk yardım eğitmeni Mehmet Karaboğa yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Otomobil sahibi Ali Uysal, "Ben çocuğumu almak için beklerken bir anda gelip vurdu. Yolda bariyer olduğu halde nasıl böyle süratli geldi. Bu kadar hız olmaz. Okul bölgesi burası" dedi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
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