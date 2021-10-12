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Park halindeki otomobili böyle kundakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki otomobili böyle kundakladı Otomobili benzinle ateşe veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Çorum'da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı.

ÇORUM (İHA) - Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Otomobili benzinle ateşe veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

ÇORUM - Çorum'da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı. Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Otomobil alev aldıktan sonra şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otomobilde çıkan yangını şüpheli bularak inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, otomobilin maskeli bir şahıs tarafından benzinle ateşe verildiği tespit edildi. Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın otomobilin yanına yaklaşarak, aracın üzerine benzin döktüğü görülüyor. Şahıs, daha sonra otomobili ateşe veriyor. Otomobilin yanmaya başladığını gören şahıs koşarak uzaklaşıyor.

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Park halindeki otomobili böyle kundakladı
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