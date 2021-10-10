PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI - Haberler
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PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde AK Parti'li belediye meclis üyesi Eray Güner'e ait park halindeki midibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Ak Parti'li belediye meclis üyesi Eray Güner'e ait park halindeki midibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Jandarma kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Olay, bu sabah saatlerinde meydana geldi. Kapaklı Belediyesi meclis üyesi AK Parti'li Eray Güner'e ait 59 S 2454 plakalı servis midibüsü park halindeyken sabah saatlerinde alev alarak yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan midibüsü söndürdü. Demir yığını haline dönüşen araç kullanılamaz hale geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı, kundaklama şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, aracın yanında oyun oynadıklarını belirlediği yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 çocuğun bilgisine başvurdu. Soruşturma sürdürülüyor.

PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI
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Haber: PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI - Haberler
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