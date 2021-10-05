Park halindeki araçları yaktığı ileri sürülen şahıs yakalandı

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da park halindeki iki otomobili yaktığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Pulcular Mahallesi Sukukise Sokak üzerinde C.A.'ya ait 06 FL 6691 plakalı otomobil ile S.K.'ye ait 06 AZU 54 plakalı otomobil, park halinde iken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü Cumhuriyet Savcılığının talimatlarıyla soruşturma başladı. Yapılan soruşturmanın ardından ilçede 3 aracın yakılması olayı ile ilgili olarak olaya karıştığı tespit edilen O.D. isimli şüpheli kısa sürede yakalandı. Emniyet güçlerince gözaltına alınan O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU