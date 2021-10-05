Paris Anlaşması Teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

PARİS Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Tbmm Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Dışişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dünya genelinde sıcaklıkların hızla arttığını, 2020'nin, bugüne kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu söyledi. Kıran, göç sorununda da iklim değişikliğinin etkisi olduğunu bildirerek şöyle konuştu:

Yapılan konuşmaların ardından Paris İklim Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edildi. Anlaşma yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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