Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye'nin 22 Nisan 2016'da New York'ta imzaladığı Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Türkiye ile 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması 2015'te "Birleşmiş Milletler (BM) iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi" adıyla 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmişti.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerin dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi yönünde ortak çalışmasını teşvik ediyor.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Aykut Kocaman Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersun Yanal İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:47:56. #1.17#