Paranormal Hikâyeler Filmi
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Paranormal Hikayeler, geçmişinden izler taşıyan hikayeler anlatan bir şovmene odaklanıyor. Brandon, geçimini yaptığı stand-up gösterileriyle sağlayan bir adamdır. Gösteriye çıktığı bir akşam, anlattığı hikayelerin geçmişiyle bağlantılı olduğunu keşfeder. Brandon, henüz tamamlamadığı hikayalere uygun makyaj yapıp yeniden sahneye çıkar ve anlattığı hikâyelerin sonunda birbirleriyle bağlandığını fark eder. Anlattığı her hikaye Brandon'ın geçmişinden izler taşımaktadır.
Senaryo: Mauro Croche, Guillermo Lockhart
Oyuncular: German Baudino, Itziar Castro, Clara Kovacic, Raymond E. Lee
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Asylum
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Arjantin, Yeni Zelanda
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 08.10.2021
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