Paranormal Hikâyeler Filmi

Paranormal Hikayeler, geçmişinden izler taşıyan hikayeler anlatan bir şovmene odaklanıyor. Brandon, geçimini yaptığı stand-up gösterileriyle sağlayan bir adamdır. Gösteriye çıktığı bir akşam, anlattığı hikayelerin geçmişiyle bağlantılı olduğunu keşfeder. Brandon, henüz tamamlamadığı hikayalere uygun makyaj yapıp yeniden sahneye çıkar ve anlattığı hikâyelerin sonunda birbirleriyle bağlandığını fark eder. Anlattığı her hikaye Brandon'ın geçmişinden izler taşımaktadır.

Senaryo: Mauro Croche, Guillermo Lockhart

Oyuncular: German Baudino, Itziar Castro, Clara Kovacic, Raymond E. Lee

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Asylum

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Arjantin, Yeni Zelanda

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

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