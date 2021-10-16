Paradox Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2'yi İptal Etmeyi Düşünmüş

Orijinal geliştiricinin projeden çekilmesinden sonra Paradox Interactive, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 için iptal sürecine girmiş.

RPG dünyasının başyapıtlarından biri olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2004 yılında çıkış yaptı. World of Darkness dünyasına kapı açan yapımın ikinci oyunu ise yıllardır geliştiriliyor. Adeta yılan hikayesine dönen oyunun geliştiriciliğini ise Hardsuit Labs üstlenmiş fakat oyunun fikir babası daha sonra projeden ayrılmıştı. Kilit isimlerin stüdyoya veda etmesinden sonra yayıncı Paradox Interactive ise oyun dünyasının heyecanla beklediği ikinci oyunu tekrar gözden geçirdi.

Bloodlines 2 Bir Kez Daha Ertelendi!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan detaylara göre yayıncı firma merakla beklenen RPG oyununun fişini çekmeyi düşünmüş. Diğer taraftan projeyle hangi geliştiricinin ilgilendiği bilinmiyor. CEO Fredrik Wester yakın zamanda verdiği bir röportajda aşağıdaki demeci verdi.

Yeni Bir Geliştirici

Oyunu kimin üstlendiği konusunda geniş bir bilgilendirme yapılmadı. Fakat röportajda ifade edilenlere göre yeni Bloodlines oyunun üzerinde daha önce birkaç oyun yapan saygın ve yetenekli bir stüdyo çalışıyor. Oyuncular ise yıllardır beklenen yapımdan umudunu kesmeye oldukça yakın. Oyunu asıl geliştirmesi gereken isimlerin yapım sürecine veda etmesi, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 için büyüyen merakı büyük oranda baltaladı.

İlk oyunda tasarımcı olarak çalışan Brian Mitsoda, geçtiğimiz yılın haziran ayında Paradox tarafından kovulmuştu. Daha sonra Ka'ai Cluney projeden ayrıldı ve birçok kişi işinden ihraç edildi. Diğer taraftan Paradox'un da kendi içinde hukuki problemler yaşadığı belirtiliyor. Dolayısıyla Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 için çok da umutlanmamak da fayda var.

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