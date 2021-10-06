Papa, Fransa'daki kiliselerde cinsel istismar vakalarının 'utanç verici' olduğunu söyledi - Haberler
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Papa, Fransa'daki kiliselerde cinsel istismar vakalarının "utanç verici" olduğunu söyledi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Papa, Fransa'daki kiliselerde cinsel istismar vakalarının

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından dolayı utanç duyduğunu belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından dolayı utanç duyduğunu belirtti.

Papa, Vatikan'da çarşamba günleri farklı yerlerden gelen inananları ağırladığı genel kabul oturumunda, Fransa'da dün açıklanan kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar raporuna değindi.

Raporda önemli sayıda mağdurdan bahsedildiğini dile getiren ruhani lider, "Yaşadıkları travmadan dolayı üzüntümü ve acımı belirtmek istiyorum. Kilisenin, onları uzun süre kendi endişesinin merkezine koyamaması bizim, benim utancım. Bu bir utanç anıdır." dedi.

Papa, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini ifade ederek tüm piskoposların bu hususta gerekli önlemleri almasını istedi.

Papa Franciscus, "zor sınav" olarak nitelediği bu durum karşısında Fransız rahiplere yakınlığını dile getirirken, Fransız Katoliklerini de kilisenin herkes için güvenli bir ev olarak kalmasını sağlamaya çağırdı.

Katoliklerin ruhani lideri dün de yaptığı yazılı açıklamada, ortaya çıkan bu konudan büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Son dakika haber... Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

 Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.
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Haber: Papa, Fransa'daki kiliselerde cinsel istismar vakalarının 'utanç verici' olduğunu söyledi - Haberler
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