Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün - Haberler
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Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız rahipler hakkında çıkan rapor konusunda bilgilendirilen Papa'nın, raporun içeriğini acıyla öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, Papa'nın düşüncelerinin mağdurlarla olduğu kaydedildi. Ruhani liderin, bu hadiseleri bildirmelerinden ötürü mağdurların cesaretlerine ve Fransa Kilisesine minnettar olduğu ifade edildi.

Papa Franciscus'un istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Son dakika haber... Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

 Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.
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Haber: Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün - Haberler
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