Otomobilin yolu kapatmasına kızdı, forkliftle kaldırıp kenara bıraktı

Haftalık Vatikan toplantısı sırasında 10 yaşındaki bir çocuk güvenlik bariyerlerini aşarak Katoliklerin dini lideri Papa Francis'e koştu. Papa ise çocuğun evindeymiş gibi özgürce hareket ettiğini belirterek, "Bu ders için teşekkür ederim" dedi.

Katoliklerin dini lideri Papa Francis'in Vatikan'daki Paul VI Salonu'nda binlerce kişiye hitaben yaptığı haftalık konuşma, 10 yaşındaki bir çocuğun Papa'ya yönelik sevgi gösterisine sahne oldu. Haftalık konuşma sırasında Paolo Junior adlı çocuk güvenlik bariyerlerini aşarak, aniden sahneye fırladı. Papa Francis, çocuğun kendisine yaklaşmasına ve dokunmasına izin verirken, gülümseyerek elini çocuğa uzattı. Küçük çocuk, salondakilerin neşeli bakışları eşliğinde Papa'nın ellerini tutarak, başındaki beyaz papalinaya dokundu. Papalık Hanedanı naibi Leonardo Sapienza'nın sandalyesinden kalkarak kendi yerini verdiği çocuk, Papa Francis'in yanaklarından öperek veda etmesinden sonra sahneden indirildi. Sahneden indirilmesinin ardından çocuğa, Papa Francis'in yardımcılarından Sandro Mariotti tarafından hediye olarak bir papalina verildi.

Papa olay hakkında daha sonra yaptığı açıklamada, çocuğun evindeymiş gibi özgürce hareket ettiğini belirterek, "Bugünlerde, inanç özgürlüğünden bahsediyoruz. Rab'be yaklaşma, Rab'be açık olma, Rab'den korkmama cesareti, bu çocuğa hepimize verdiği ders için teşekkür ediyorum. Yüreğinden gelen bu tanıklığı verdiği için Rab onun büyümesine yardım etsin. Çocukların kalpten hayata otomatik bir tercümanı yoktur" ifadelerini kullandı.

"Bizi en kötü kölelikten kurtaran yine sevgidir" diyen Papa Francis, özellikle bu tarihi anda özgürlüğün bireyci değil, toplumsal boyutunun yeniden keşfedilmesi gerektiğini söyledi. Papa, pandeminin insanlara ihtiyacı olan şeyi öğrettiğini ancak bunu bilmenin yeterli olmadığını, her gün somut olarak seçmek gerektiğini ifade etti.

PAPA'DAN PEDOFİLİ SKANDALI İÇİN "UTANÇ DUYUYORUM" AÇIKLAMASI

Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu yayınlanan bir komisyon raporuyla tüm dünyaya duyurulmuştu. Kilisedeki pedofili skandalının ardından Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yaşananlardan dolayı utanç duyduğunu söylemişti. Papa, "Kurbanlara, yaşadıkları travmadan dolayı üzüntümü ve acımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca, kilisenin uzun süre boyunca onları endişelerinin merkezine koymamasından dolayı utancımı, utancımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Dua ediyorum, hep birlikte dua ediyoruz. Bu utanç zamanı" ifadesini kullanan Papa, din adamlarını bu tür durumların tekrarlanmaması için çalışmaya çağırmıştı. Papa ayrıca, Fransız Katoliklerin, kilisenin herkes için güvenli bir ev olmasını sağlamak için sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

FRANSA KATOLİK KİLİSESİ'NDE ÇOCUK İSTİSMARI SKANDALI

Fransa'da Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarını araştıran kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CİASE), 2 buçuk yılda hazırlanan 2 bin 500 sayfalık bir raporu 5 Ekim'de yayınlamıştı. Katolik Kilisesi'ni sarsan rapora göre, kiliselerde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuk cinsel istismar kurbanı oldu ve bunlardan 216 bini rahip veya din adamları tarafından gerçekleştirildi. Raporda, söz konusu tarihlerde 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofil din adamı ve kilise üyesinin tespit edildiği de yer aldı.

Öte yandan, Fransız medyası da ülkede bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara uğradığının ve 68 çocuğun cinsel saldırı veya tacize maruza kaldığının ihbar edildiğini açıklamıştı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hatalı park sebebiyle yolu trafiğe kapatan otomobil, forklift operatörü tarafından yolun kenarına çekildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay ilginç görüntülere sahne oldu.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde yaşandı. Sabah trafiğin yoğun olduğu saatlerde hatalı olarak park edilen bir otomobil, hem trafik akışına hem de sanayi esnafının çalışmasına engel oldu. O sırada sanayi sitesinde iş yapan forklift operatörü Ahmet Ürkmez, duruma müdahale etti. Esnafların da ricasını kırmayan Ürkmez, forklift ile aracı bulunduğu yerden çekerek yolun kenarına park etti.

Öte yandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay ilginç görüntülere sahne oldu.

Böyle durumlarla sık sık karşılaşıldığını belirten forklift operatörü Ürkmez, "Bir kardeşimizin forklifte ihtiyacı varmış. Bir aracın yolu kapattığını gördüm. Trafik de tıkandı. Polise ulaşıp beklemektense herkes mesaide yol da kalabalıktı, ben de yolu açmak amacıyla alıp kenara çektim. Vatandaşlara bir ücret talep etmeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftada iki kere üç kere böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Araca hasar vermediğini krikonun kaldırdığı yerden müdahale ettiğini söyleyen Ürkmez, "Araçta kesinlikle maddi hasar olmaz. Çünkü krikonun vurduğu yerlerden giriyoruz. O şekilde zarar vermeden yerden 10 santimetre keserek kaldırım kenarına park ediyoruz. Amacımız burada trafiğin yoğun olduğu saatlerde duyarsız vatandaşların araçlarını yolun ortasına koyup gitmelerinden dolayı biz de hiçbir ücret talep etmeden yolu trafiğe açıyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR DUYARSIZ OLMASINLAR"

Hatalı parklanma yapan vatandaşlara da çağrıda bulunan Ürkmez, "Vatandaşlar duyarsız olmasınlar. İnsanların hastası olabilir, ambulans geçebilir. Gelişi güzel park etmeyelim. Hepimizin çoluğu çocuğu olabilir, hastası olabilir, hastaneye gitmesi gerekebilir. Yol kapalı olduğu sırada böyle problemler yaşanabiliyor. Biz de böylesi karşılaştığımız durumlarda herhangi bir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)