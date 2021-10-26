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Panel: Peygamberimiz ve Vefa Toplumu

Habermetre - Haberler | Toplum
Panel: Peygamberimiz ve Vefa Toplumu

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Konya İl Müftülüğü tarafından düzenlecek panele tüm öğrencilerimiz davetlidir: Konu: Peygamberimiz ve Vefa ToplumuModeratör: Doç. Dr. Ali Öge, Konya İl MüftüsüPanelistler: Prof. Dr. Mithat Eser, Doç. Dr. Süleyman Narol, Doç Dr.

KONYA (Habermetre) - Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Konya İl Müftülüğü tarafından düzenlecek panele tüm öğrencilerimiz davetlidir:

Konu: Peygamberimiz ve Vefa Toplumu

Moderatör: Doç. Dr. Ali Öge, Konya İl Müftüsü

Panelistler: Prof. Dr. Mithat Eser, Doç. Dr. Süleyman Narol, Doç Dr. Yusuf Acar

Yer: İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu

Tarih: 27 Ekim 2021 Çarşamba

Saat: 14: 00

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