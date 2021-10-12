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Pandemiden dolayı aktarcılara ilgi arttı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Sağlık

Pandemiden dolayı aktarcılara ilgi arttı Vatandaş, mevsim değişimi ile doğal ilaçlara yöneldi Aktar Özgen Öz: "Zencefil satışları arttı" Kırşehir'de, korona virüs salgını ve yaklaşan kış mevsimi nedeniyle halkın, bitkisel ürünler ve aktarlara olan ilgisi artış gösterdi.

KIRŞEHİR (İHA) - Pandemiden dolayı aktarcılara ilgi arttı

Vatandaş, mevsim değişimi ile doğal ilaçlara yöneldi

Aktar Özgen Öz:

"Zencefil satışları arttı"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, korona virüs salgını ve yaklaşan kış mevsimi nedeniyle halkın, bitkisel ürünler ve aktarlara olan ilgisi artış gösterdi.

Kırşehir'de aktar ve şifalı bitkiler işi yapan Özgen Öz, doğal ürünlerin doktor kontrolü ile kullanımının önemli olduğunu, mevsim değişimi nedeniyle de insanların aktarlara gittiğini söyledi. Öz, "Salgına yakalanan kişi doktor kontrolünden geçtikten sonra bize geliyor. Bu dönemde ise zencefil çokça kullanılan ürünler arasında yer buluyor. Buna bizce en büyük etken ise pandemi ve mevsimsel değişimler" dedi. Zencefil satışlarının arttığına dikkat çeken Öz,"Pandemi insanlara aslında doğal ürünlerin sağlıklı olduğunu hatırlattı. Pandemi yayılımı sonrasında insanlar, daha çok doğal ürünlere rağbet göstermeye başladı. Artan ham madde maliyetleri ile birlikte ürünlerin de fiyatlarında değişimler oldu. Doğal ilaçlara yönelen insanların talepleri karşısında ise bazı üreticiler, ürünlerde de maalesef zamlanmaya gitti. Bu durum bizlerin de tezgahına yansıdı" diye konuştu.

"Vatandaş ise şifalı bitkilere karşı duyarsız değil" diyen vatandaş ise; "Özellikle kış mevsimi ürünleri olan ve gripten korusun diye şifalı ürünler tavsiye ediliyor. Biz de gerekli ölçülerde alıyoruz. Özellikle papatya, ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlerden faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış mevsimi ve korona virüs döneminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için bitkisel ürünler vatandaş tarafından da tercih sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

Pandemiden dolayı aktarcılara ilgi arttı

Pandemiden dolayı aktarcılara ilgi arttı

Pandemiden dolayı aktarcılara ilgi arttı

Pandemiden dolayı aktarcılara ilgi arttı
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