Pandemide çocuklardaki dil gecikmesi problemi 2 katına çıktı

GAZİ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz, pandemi döneminde çocukların dil ve iletişim gelişimi probleminin, ekran bağımlılığı ve etkileşim yetersizliği sonucu 2 kat arttığını söyledi. Gündüz, "Pandemi öncesi bize başvuran 100 çocuktan 30'unda gelişimsel dil gecikmesi problemi görüyorduk. Pandemi döneminde bu oranın yüzde 65'lere çıktığını gördük" dedi.

Prof. Dr. Gündüz, 2 seneye yakın pandemi döneminde çocuklarda evde kalma ve ailelerin çocuklarıyla etkileşiminde yetersiz kalmaları nedeniyle özellikle 1-6 yaş grubundaki çocukların dil ve iletişim problemlerinin arttığını söyledi. Gündüz, pandemi döneminde çocuklarda çok ciddi etkileşim ve iletişim problemleri ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: