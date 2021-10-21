Pandemi Sonrası E-Ticaret Dünyası—İşte Beklemeniz Gerekenler

2021'in ikinci yarısında (Delta varyantı tarafından engellenen) genişleyen bir ekonomik yeniden açılma olsa da, birçok müşteri yüz yüze alışverişe geri dönmeyecek. Bunun yerine, günlük yaşamın daha geniş dijital dönüşümünün altını çizerek birden fazla sektörde çevrimiçi alışverişe yöneldiler. McKinsey'den bir rapor, dijitale geçişin altını çiziyor. "Sektörler arasında dijital benimseme, son birkaç ayda çarpıcı bir şekilde arttı. Raporda, yalnızca 15 gün içinde sanal randevular 10 ile çarpıldı" deniyor.

Pandeminin "Yeni Normal" yaratması, her sektörde halihazırda meydana gelen dijital dönüşümle örtüşüyor. En iyi konumlanmış perakende firmaları otomatik süreçlere sahip firmalardı.

Diğer e-ticaret oyuncuları için, otomasyon konusunda eğrinin gerisindeyseler, talebe uyum sağlayamazlar, kendilerini ya geri kalmış sorunlarla ya da kullanılmayan envanter yığınlarıyla baş başa bırakırlar. E-ticaret firmalarının otomasyonlarını geliştirmek, maliyetleri düşürmek ve pazardaki konumlarını büyütmek için atabilecekleri adımlar vardır.

Bir e-ticaret firması, yalın marjlara yardımcı olmak için daha yüksek talebi ve daha düşük maliyetleri karşılamak için envanterini ve sipariş süreçlerini iyileştirmelidir. Envanter yönetiminde, kayıtsızlığa, yatırım eksikliğine ve gelir kaybına yol açabilecek bir miktar durgunluk vardır. E-ticaret şirketlerinin ölçeklendirmek ve manuel görevleri personelden kaldırmak için envanter yönetimini otomatikleştirmesi gerekir. Bir platform ile şirketler birden fazla satış kanalını entegre edebilir ve onlara tek bir platformla görünürlük sağlayabilir. Otomatik satın alma siparişleri belirli envanter seviyelerinde devreye girebilir ve firmalar mevcut stokları gelen siparişlerle eşleştirerek tahsisleri daha iyi yönetebilir. Daha iyi bilgilerle donanan şirketler, risk altındaki siparişleri sürecin daha erken aşamalarında tespit edebilir, böylece alternatif nakliye yöntemleri ayarlayabilir veya gerekirse siparişleri durdurabilir. Envanter yönetimi platformları, sorunları tespit edebilen operasyonel istihbarat araçlarını tamamlayabilir. Örneğin, bu araçlar sıklıkla geç gelen ürünleri (özel paketleme vb. ) tanımlayabilir ve bu da şirketin ürünü göndermek için daha hızlı ve daha pahalı teslimat yöntemlerini kullanmasına neden olabilir.

Pandemi ve dijital değişim, hazırlıksız e-ticaret firmaları üzerinde baskı yaratıyor. Otomasyon yoluyla verimlilik, bu şirketlerin hayatta kalmasına yardımcı olmanın anahtarıdır. Müşteriler, basit sipariş verme, güncelleme ve nakliye ile hepsi birleşik bir şekilde bir araya gelen Amazon düzeyinde deneyimler bekliyor. Şirketlerin tüm operasyonlarına otomasyon ekleyerek, firmalar bir marka oluşturma ve pandemi sonrası toparlanma sürecine katılma konusunda mücadele etme şansına sahip oluyorlar.

Kaynak: sdcexec. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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