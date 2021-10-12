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Pandemi ruh sağlığını etkiliyor

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Pandemi ruh sağlığını etkiliyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığı artırmak amacıyla her yıl 10 Ekim'in Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlandığı belirten Dr. Yavuzyılmaz, 2021 Yılı Dünya Ruh Sağlığı Günü temasının"Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh Sağlığı" olduğunu söyledi.

Bu temanın Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından, dünyada hala yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının çok yüksek olması ve yaşanan bu eşitsizliğin ruh sağlığına ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki rolüne dikkat çekmek için belirlendiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz,"Salgın ile birlikte ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar da dâhil olmak üzere birçok ülkede ırk, cinsiyet ve etnik kökeninden ötürü yaşanan eşitsizlikleri yeniden ön plana çıkarıyor. Tek başına Covid - 19 salgını bile dünyada yaşayan bireylerin ruh sağlığını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hastalığa yakalanma ve ölme korkusunun yarattığı kaygı, endişe ve travmatik ruhsal yaşantı sonucunda ruhsal hastalıkların görülme sıklığını artıracaktır "şeklinde konuştu.

Bu nedenle bireyin ruh sağlığını koruyabilmesi için sağlığına bütüncül olarak yaklaşması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Sağlık kişinin sadece fiziksel hastalığının olmaması değil, bedenen, ruhen ve zihinsel olarak tam bir iyilik halinde olmasıdır. Ruh sağlığının korunmasında hareketli yaşam ve fiziksel aktivite alışkanlığı önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

Ruh sağlığı hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda toplumun bilinçlenmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan.Dr. Yavuzyılmaz "Bu kapsamda ruh sağlığı sorunu yaşayan vatandaşlarımız, Aile Hekimlerine, hastanelerin psikiyatri poliklinikleri ile psikososyal danışmanlık hizmeti alabilmek için Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurabileceklerini " sözlerine ekledi.

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