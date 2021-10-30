Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü - Haberler
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Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Panama'da, uyuşturucu çeteleri arasında bir gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Orta Amerika ülkesi Panama'da, uyuşturucu çeteleri arasında bir gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Panama basınında çıkan habere göre, başkent Panama'daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinlik esnasında silahlı çatışma çıktı.

Rakip çeteler arasındaki çatışmada 5 çete üyesi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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