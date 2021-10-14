Panama, 55 yaş üstündekilere 3. doz Kovid-19 aşısı uygulayacak - Haberler
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Panama, 55 yaş üstündekilere 3. doz Kovid-19 aşısı uygulayacak

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Panama, 55 yaş üstündekilere 3. doz Kovid-19 aşısı uygulayacak

Orta Amerika ülkesi Panama, 55 yaş üstü kişilere ve sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulayacağını açıkladı.

Orta Amerika ülkesi Panama, 55 yaş üstü kişilere ve sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Eyra Ruiz, yaptığı açıklamada, 3. doz aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 55 yaş üstü kişilere, güvenlik güçlerine ve huzurevi çalışanlarına verileceğini belirterek, bu konuda çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 71,2'sine 1. doz, yüzde 61,4'üne ise 2. doz aşı uygulandı.

Bugüne kadar 469 bin 569 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, 7 bin 275 kişi virüse bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Latin Amerika'da Kovid-19 salgınında iyi durumdaki ülkelerden olan Panama, tedbirleri gevşetmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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