Pamukkale semalarında sıcak hava balonlarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenen 29 sıcak hava balonu, Pamukkale üzerinde uçuş yaptı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonu deneyimi yaşamak için gün doğmadan travertenlerin yanındaki kalkış noktasına geldi.

Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla uçuş öncesinde balonlara Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Pamukkale semalarından bölgenin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Yaklaşık 1500 metre yüksekliğe çıkan balonlardaki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları, beyaz travertenler üzerinde görsel şölen oluşturdu.

Balonlar, bir saatlik tur sonrası Pamukkale Mahallesi'ne indi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül de katıldı

Balon turuna katılan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'yi kuş bakışı görmenin güzel olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinin bir cennet olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Ülkede her türlü turizm var. Herkesin Pamukkale'ye gelmesini tavsiye ediyorum. Bu güzelliği herkesin yaşaması lazım. Pamukkale'yi ve balon turizmini dünyaya duyurmamız lazım. Son derece keyifli bir turdu. Atatürk'ün dediği gibi gerçekten 'İstikbal göklerdedir'. Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu Ahmet'e, Mehmet'e emanet etmedi, bütün yurttaşlarımıza emanet etti. O nedenle hangi siyasi partiye oy verirseniz verin Atatürk bizim için Cumhuriyet'tir, demokrasi ve inançlara saygıdır, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'e siyaset gözetmeden sahip çıkalım."