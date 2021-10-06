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Pamuk yüklü kamyon traktör ile çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pamuk yüklü kamyon traktör ile çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile traktörün çarpışması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile traktörün çarpışması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçe kırsalında akşam saatlerinde meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki pamuk yüklü 63 NA 797 plakalı kamyon, M.G. idaresindeki 63 TC 570 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada şarampole devrilen traktörün sürücüsü ile yanındaki Emine Göghan (55) yaralandı. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Göghan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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