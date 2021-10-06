Palandöken'in zirvesi sonbaharda beyaza büründü - Haberler
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Palandöken'in zirvesi sonbaharda beyaza büründü

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Palandöken'in zirvesi sonbaharda beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, kar yağışıyla beyaza büründü.

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, Kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yağışı, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı ve etekleri ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi de sonbaharda beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın ardından kayak merkezindeki bir otelin görevlilerince teleferiklerde kar temizleme çalışması yapıldı.

Otellerin açık alanlarında bulunan masa ve sandalyeler de kar altında kaldı.

Kar yağışı sonrası yiyecek arayan bir tilki kameralarca kayıt altına alındı.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
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