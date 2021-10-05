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Palandöken'de korsana dur denilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Palandöken'de korsana dur denilecek

Palandöken kış turizm merkezinde korsan kayak ve snowboard öğreticiliğe bu sezondan itibaren izin verilmeyecek.

Palandöken kış turizm merkezinde korsan kayak ve snowboard öğreticiliğe bu sezondan itibaren izin verilmeyecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Bir dünya markası olan Palandöken'de bu yıl belgesiz, ehliyetsiz kişilerin kayak öğreticiliğini yapamayacaklarını bildirdi. Konu dünyada kış turizm merkezleri için kangren olmuş bir mevzudur. Zaman zaman illegal yetkisiz ve yeteneksiz kişilerin özellikle sosyal medyada örgütlenerek, Palandöken'de kayak veya snowboard dersi verdikleri biliniyordu. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Dağ Otelleri Yönetimleri ile beraber istişareler yapılmış olup konu gündeme getirilmiş, Kayak Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde kimlerin kayak hocası olabileceği görüşülmüştür. Bu hususta tüm yetenekli hocaların üye olduğu bir de dernek kurulmuştur. Bu sezon ilk defa Palandöken turizm merkezimiz de belgesiz ve mevzuatlarla belirlenmiş statüler dışında korsan kayak eğitimine müsaade edilmeyecek ve böylece gelen misafirlerimizin daha kaliteli, kontrollü, disiplinli hizmet almaları sağlanmış olacaktır. Mevzuatlara aykırı davrananlar kabahatlar kanunu gereği cezalandırılacaktır. Böylece Palandöken kış turizm merkezi, dünya kış turizm merkezi olma yolunda bir adım daha atmış oldu. Bu uygulama ile zaman zaman gerçekleşen olumsuzluklar ve gerçekleşmesi muhtemel olaylar önlenmiş olacaktır. Misafirlerimiz profesyonel hocalarımız nezaretinde eğitim alacak ve memnuniyetleri bir kat daha artacaktır" açıklamalarda bulundu. - ERZURUM

Palandöken'de korsana dur denilecek

Palandöken'de korsana dur denilecek

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Haber: Palandöken'de korsana dur denilecek - Haberler
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