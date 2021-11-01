Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 482 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 273 bin 560'a yükseldi. Bu, yılbaşından bugüne kadar kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı oldu.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 456'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 222 bin 559'a çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 86 artarak 1 milyon 723 bin 315'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 7 artışla 18 bin 287'ye yükseldi.

Son bir günde 19 bin 677 kişiye virüs testi yapılırken 245 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 122 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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