Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 733 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 273 bin 78'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 449'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 221 bin 535'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 229 artarak 1 milyon 723 bin 231'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 7 artışla 18 bin 280'e yükseldi.

Son bir günde 45 bin 351 kişiye virüs testi yapılırken 339 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 124 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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