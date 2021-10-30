Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 658 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 272 bin 345'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 439'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 220 bin 941'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 287 artarak 1 milyon 723 bin 2'ye, can kaybı sayısı 7 artışla 18 bin 273'e yükseldi.

Son bir günde 65 bin 631 kişiye virüs testi yapılırken 4 bin 498 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 134 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Haberi Kaydet