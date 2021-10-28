Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 706 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 271 bin 27'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 414'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 219 bin 174'e çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 274 artarak 1 milyon 718 bin 361'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 9 artışla 18 bin 250'ye yükseldi.

Son bir günde 58 bin 721 kişiye virüs testi yapılırken 477 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 177 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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