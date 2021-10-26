Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 572 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 806'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 392'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 217 bin 218'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 314 artarak 1 milyon 717 bin 779'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 artışla 18 bin 234'e yükseldi.

Son bir günde 62 bin 811 kişiye virüs testi yapıldığı, 413 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 197 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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