Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 591 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 268 bin 536'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 18 artışla 28 bin 377'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 216 bin 242'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 236 artarak 1 milyon 717 bin 318'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 8 artışla 18 bin 212'ye yükseldi.

Son bir günde 45 bin 786 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede 591 kişi taburcu edildi, 208 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.