Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1004 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 258 bin 959'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 28 artışla 28 bin 134'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 188 bin 562'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 369 artarak 1 milyon 711 bin 735'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 artışla 17 bin 974'e yükseldi.

Son bir günde 26 bin 134 kişiye virüs testi yapılırken 1093 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 478 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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