Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 767 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 257 bin 955'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 19 artışla 28 bin 106'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 187 bin 308'e çıktı.

Pakistan'da 3 gündür günlük vakalar 1000'in altında seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 553 artarak 1 milyon 711 bin 370'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 10 artışla 17 bin 954'e yükseldi.

Son bir günde 51 bin 516 kişiye virüs testi yapıldı. 1782 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 483 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.