Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 912 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 256 bin 233'e yükseldi. Bu, 5 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı oldu. 5 Temmuz'da Pakistan'da 830 vaka kaydedilmişti.

Ölenlerin sayısı 26 artışla 28 bin 58'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 184 bin 527'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 827 artarak 1 milyon 710 bin 41'e, can kaybı sayısı 46 artışla 17 bin 920'ye yükseldi.

Son bir günde 62 bin 60 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 343 kişi taburcu edildi, ülke genelinde 526 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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