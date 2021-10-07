Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1453 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 255 bin 321'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 46 artışla 28 bin 32'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 182 bin 894'e çıktı.???????

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 972 artarak 1 milyon 709 bin 214'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 39 artışla 17 bin 874'e yükseldi.

Son bir günde 70 bin 121 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 419 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 595 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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