Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1212 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 253 bin 868'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 39 artışla 27 bin 986'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 181 bin 54'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 1126 artarak 1 milyon 708 bin 245'e, can kaybı sayısı 26 artışla 17 bin 835'e yükseldi.

Son bir günde 64 bin kişiye virüs testi yapılırken; 2 bin 785 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 612 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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