Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1308 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 252 bin 656'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 54 artışla 27 bin 947'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 178 bin 883'e çıktı.

Öte yandan Pakistan'da bugüne dek 86 milyon 630 binin üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 982 artarak 1 milyon 707 bin 126'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 36 artışla 17 bin 809'a yükseldi.

Son bir günde 68 bin 208 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 171 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 655 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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