Pakistan'ın yeni Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Anjum oldu - Haberler
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Pakistan'ın yeni Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Anjum oldu

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın yeni Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Anjum oldu

Pakistan'da Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid Peşaver, Kolordu Komutanlığına atanırken yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum getirildi.

Pakistan'da Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid Peşaver, Kolordu Komutanlığına atanırken yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid Peşaver, Kolordu Komutanı olarak görevlendirildi.

Hamid'den boşalan ISI Başkanlığına ise Korgeneral Nadim Ahmed Anjum atandı.

Yerel basındaki haberler e göre görev değişikliği, Başbakan İmran Han'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Hamid'in, gelecek sene görev süresi dolacak Bacva'dan boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday olduğu belirtiliyor.

Hamid, Haziran 2019'da ISI Başkanı olarak görevlendirilmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakistan'ın yeni Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Anjum oldu - Haberler
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