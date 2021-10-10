Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Han, 85 yaşında öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberler e göre, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılan Han, burada yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan isim olarak bilinen Han'ın ölümü dolayısıyla başta Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri