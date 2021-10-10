Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Han, 85 yaşında öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Han, 85 yaşında öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Han, 85 yaşında öldü

Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılan Han, burada yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan isim olarak bilinen Han'ın ölümü dolayısıyla başta Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Işıl Sergen Deniz Akkaya
Spor Muslera Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Han, 85 yaşında öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:21:24. #1.11#