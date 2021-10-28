Pakistan'ın krikette Hindistan'ı yenmesini kutlayan 3 Keşmirli öğrenci gözaltına alındı - Haberler
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Pakistan'ın krikette Hindistan'ı yenmesini kutlayan 3 Keşmirli öğrenci gözaltına alındı

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Pakistan'ın krikette Hindistan'ı yenmesini kutlayan 3 Keşmirli öğrenci gözaltına alındı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde polis, Pakistan kriket takımının Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Erkekler T20 Dünya Kupası maçlarında Hindistan'ı yenmesini kutlayan 3 Keşmirli öğrenciyi gözaltına aldı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde polis, Pakistan kriket takımının Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Erkekler T20 Dünya Kupası maçlarında Hindistan'ı yenmesini kutlayan 3 Keşmirli öğrenciyi gözaltına aldı.

Polis, 3 öğrencinin maç sırasında Hindistan karşıtı ve Pakistan yanlısı sloganlar attığını ve bu kişilerin "düşmanlık ve siber terörizmi teşvik etmekle" suçlandıklarını bildirdi.

Polis, gözaltıların, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) üyelerinin şikayetinin ardından yapıldığını kaydetti.

Keşmirli öğrencilere öğrenim gördükleri okuldan da uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.

Pakistan kriket takımının galibiyeti, bölgedeki Keşmirliler tarafından sevinçle karşılanmış, galibiyet kutlamaları dolayısıyla Racastan eyaletinde de bir öğretmen gözaltına alınıp görevden alınmıştı.

Öte yandan Hindistan kriket katımındaki tek Müslüman oyuncu Muhammed Shami, sosyal medyada "hainlikle" suçlanarak eleştiri yağmuruna tutuldu.

24 Ekim'de yapılan karşılaşmada 152/0 sayıya ulaşan Pakistan, 151/7 sayıda kalan Hindistan'ı mağlup etmişti.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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