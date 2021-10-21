Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Ahund ile görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ile görüştü.

Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Afganistan ile Pakistan arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması, Kabil ile İslamabad arasındaki sivil uçuşların yeniden başlatılması, Spin Boldak, Torham ve Gulam Han sınır kapılarının 7/24 saat açılması konularının masaya yatırıldığı bildirildi.

Görüşmede, Afganların Pakistan'a geçiş kolaylığının sağlanması, Pakistan'ın Afganistan'da yarı kalmış kalkınma projelerinin tamamlanması konularının ele alındığı kaydedildi.

Sürpriz ziyarette Dışişleri Bakanı Kureyşi'ye bir heyet de eşlik etti.

Pakistan'da, Afganistan'a Taliban'ın ülkeye hakim olmasının ardından dışişleri bakanı düzeyinde ilk kez ziyaret gerçekleştirildi.

Pakistan Servisler Arası İstihbarat Başkanı Korgeneral Faiz Hamid de 4 Eylül'de Taliban liderleriyle görüşmek üzere Kabil'i ziyaret etmişti.

Öte yandan Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'de yüzlerce kişi Pakistan'ı, Afganistan'ın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle protesto etmişti.