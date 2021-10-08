Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, bölgesel barış ve iş birliğinin teşviki için ülkesinin ABD ile geniş tabanlı, uzun süreli ve sürdürülebilir bir ilişki arzuladığını söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Bakan Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Kureyşi, görüşmede iki ülke arasında düzenli ve organize bir diyaloğun önemli olduğunu belirterek bölgesel barış ve iş birliğinin teşviki için ülkesinin ABD ile geniş tabanlı, uzun süreli ve sürdürülebilir bir ilişki arzuladığını ifade etti.

Afganistan konusunda ABD ile Pakistan'ın ortak görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Kureyşi, uluslararası toplumun Afganistan ile olumlu şekilde etkileşim kurması, insani ve finansal destek sağlaması gerektiğini söyledi.

Kureyşi, Afganistan'da sürdürülebilir bir ekonomi inşa edilmesi ve Afgan halkının zorluklarının ele alınması için somut adımların atılması gerektiğine dikkati çekti.

Kureyşi'den Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine vurgu

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insan hakları ihlallerine de değinen Kureyşi, Güney Asya'da barış ve istikrar için Keşmir meselesinin çözülmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ise gerek ABD vatandaşları gerekse farklı ülke vatandaşlarının Afganistan'dan tahliye edilmesinde oynadığı rol ve barış çabaları nedeniyle Pakistan'a teşekkür etti.

Pakistan'dan dünyaya Afganistan çağrısı

Sherman ayrıca Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf ile de görüştü.

Yusuf, görüşmede dünyanın Afganistan'daki geçiş hükümetiyle iletişimini sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Pakistan ile ABD arasındaki ilişkiler, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından gerildi.

ABD'li Senatörler, 29 Eylül'de Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinde Pakistan'ın rolünün soruşturulmasını talep eden yasa tasarısı düzenlemişti.

Pakistan ise bu yasa tasarısına tepki göstererek "tamamen yersiz ve iki ülke arasındaki iş birliği ruhuna aykırı" olarak nitelendirmişti.