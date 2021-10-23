Pakistan'da yasaklı TLP partisinin protestoları sürüyor

Pakistan'ın Lahor şehrinde yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi mensupları, liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenledikleri gösterileri sürdürüyor.

Yerel basındaki haberler e göre, Rizvi'nin serbest bırakılması için hükümet üzerinde baskı kurmak amacıyla Lahor'dan başkent İslamabad'a yürümek isteyen TLP mensuplarıyla onların yürüyüşlerine engel olmak isteyen polis arasındaki çatışmalar şehrin çeşitli noktalarında devam ediyor.

TLP Sözcüsü Sacid Saifi, geceyi Lahor'un merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ravi Nehri köprüsünde geçirdiklerini belirterek sabah erken saatlerde yeniden İslamabad'a doğru yürüyüşe geçtiklerini açıkladı.

Protestocuların yürüyüşüne engel olmak isteyen polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ederken göstericiler de emniyet mensuplarına taş ve sopa fırlattı.

Lahor'da dün yaşanan çatışmalarda bir polis yaşamını yitirmiş, gösteriler sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 polis hayatını kaybetmişti.

Lahor, İslamabad ve Ravalpindi'de önlemler

Lahor yönetimi, gösteriler sebebiyle şehirdeki toplu taşıma seferlerini geçici durdurdu.

İslamabad'ın giriş ve çıkışlarında konteynerler ile önlem alan güvenlik güçlerinin bekleyişi ise sürüyor. Şehirdeki bazı yollar da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

İslamabad'a komşu Ravalpindi'de de metro, 2 gündür hizmet vermiyor.

Hükümet, TLP ile görüşmek için heyet oluşturdu

Öte yandan Başbakan İmran Han'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Diyanet İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri ve Pencap Adalet Bakanı Muhammed Raca Başarat'tan oluşan 3 kişilik heyet, TLP ile müzakereler için görevlendirildi.

Yasaklı TLP'nin üyeleri, 21 Ekim'de liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Rizvi'nin serbest bırakılması kararına itiraz

Mahkeme 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti.

TLP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Parti, düzenlediği gösterileri hükümetle anlaşma karşılığında sonlandırmıştı. Saad Rizvi tarafından geçen sene kasımda basınla paylaşılan anlaşmada, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisini 2-3 ay içinde ülkeden göndermesi, Paris'e yeni büyükelçi atamaması, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi ve gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması maddeleri yer alıyordu.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan 2021'de yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek yeniden protestolara başlayacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından partililer, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

12 Nisan'dan sonra yaşanan gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti. 14 Nisan'da terörle mücadele yasası kapsamında TLP'ye yasak getirilmesine karar verilmişti.

TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.