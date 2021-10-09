Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi

Pakistan'da mahkeme, 12 Nisan'da tutuklanan yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Pakistan'da mahkeme, 12 Nisan'da tutuklanan yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ulusal basındaki haberler e göre, Rizvi'nin avukatları, TLP liderinin devam eden tutukluluk süresinin yasa dışı olduğuna dair mahkemeye itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Lahor Yüksek Mahkemesi heyeti, 12 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

TLP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve peygamberi Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

TLP, düzenlediği gösterileri, hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

Saad Rizvi tarafından geçen sene kasımda basınla paylaşılan anlaşmada, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden göndermesi, Paris'e yeni büyükelçi atamaması, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi ve gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması yer alıyordu.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan 2021'de yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, yeniden protestolara başlayacaklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından partililer, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

12 Nisan'dan sonra yaşanan gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

14 Nisan'da terörle mücadele yasası kapsamında TLP'ye yasak getirilmesine karar verilmişti.

TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup, Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Burak Sergen
Spor Emre Belözoğlu Ali Koç Ozan Tufan Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:36:16. #1.11#