Pakistan'da üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis öldü, 17 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, eyaletin Ketta şehrinde Belucistan Üniversitesi kapısındaki polis aracı motosiklete yüklenen bombayla hedef alındı.

Patlamada ilk belirlemelere göre, bir polis öldü, 17 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.