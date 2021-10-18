Pakistan'da üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis öldü, 17 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis öldü, 17 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberler e göre, eyaletin Ketta şehrinde Belucistan Üniversitesi kapısındaki polis aracı motosiklete yüklenen bombayla hedef alındı.
Patlamada ilk belirlemelere göre, bir polis öldü, 17 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri