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Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırından teröristlerin ülkeye sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırından teröristlerin ülkeye sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram bölgesinde gece saatlerinde Afganistan sınırından teröristlerin Pakistan'a sızmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan açıklamada, Afgan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri için kullanılmasının şiddetle kınandığı vurgulanırken, Afgan geçiş hükümetinden gelecekte Pakistan'a karşı bu tür faaliyetlere izin vermeyeceğinin beklendiği kaydedildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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