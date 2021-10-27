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Pakistan'da silahlı saldırıda 4 polis öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da silahlı saldırıda 4 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dört polis, kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dört polis, kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberler e göre, eyaletin Lakki Marvat bölgesinde devriyedeki polis aracına ateş açıldı.

Dört polisin yaşamını yitirdiği saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Dün de Bannu ve Lakki Marvat bölgelerinde iki polis, motosikletli saldırganların ateş açması sonucu ölmüştü.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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