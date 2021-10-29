Pakistan'da petrol istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, Karaçi'nin Kuzey Nazimabad bölgesinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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