Pakistan'da muhalefetten artan enflasyon sebebiyle 15 günlük protesto kararı - Haberler
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Pakistan'da muhalefetten artan enflasyon sebebiyle 15 günlük protesto kararı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da muhalefetten artan enflasyon sebebiyle 15 günlük protesto kararı

Pakistan'da "Pakistan Demokratik Hareketi (PDM)" çatısı altında toplanan muhalefet partileri, artan enflasyona karşı ülke genelinde 15 günlük protesto gösterilerine yarın başlayacaklarını duyurdu.

Pakistan'da "Pakistan Demokratik Hareketi (PDM)" çatısı altında toplanan muhalefet partileri, artan enflasyona karşı ülke genelinde 15 günlük protesto gösterilerine yarın başlayacaklarını duyurdu.

Yerel basındaki haberler e göre, PDM Sözcüsü Hafız Hamdullah, ülkenin 4 eyaletinde ve İslamabad'da gösteriler düzenleyeceklerini söyledi.

Hamdullah, protestoların 2 hafta şeklinde planlandığını ancak sürenin uzatılabileceğini ifade etti.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Sözcüsü Marriyum Aurangzeb de gelişmeyi doğrularken, yarın cuma namazının ardından Lahor, Karaçi, Swat, Şangla ve başka şehirlerde artan enflasyon ve işsizlik sebebiyle protesto gerçekleştireceklerini belirtti.

Pakistan'da mayısta 1 dolar 152 Pakistan rupisine eşitken, bugün 1 dolar 173,5 Pakistan rupisine yükseldi. Mayıstan bu yana Pakistan Rupisi dolar karşısında yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. Uzmanlar, ocakta yüzde 5,7 olan enflasyonun, ekimde yüzde 9 civarına yükseldiğini belirtiyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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